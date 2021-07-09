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Продление трансграничной помощи Сирии на полгода превзошло ожидания США

Продление трансграничной помощи Сирии на полгода превзошло ожидания США

В США считают, что шестимесячное продление трансграничного гуманитарного доступа в Сирии является лучше ранее ожидаемого результата, сообщил в пятницу, 9 июля, высокопоставленный представитель американской администрации в ходе телефонного брифинга.

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