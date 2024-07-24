На стройке депутата под Екатеринбургом ранили бизнесмена

На стройплощадке ЖК «Петровский премиум» в Верхней Пышме (Свердловская область), где работает аффилированная с депутатом свердловского заксобрания Арменом Карапетяном компания, произошел инцидент — пожарным багром проткнули представителя субгенподрядчика Дениса Воробьева.
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