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Орловская область, в которой хочется жить и растить детей!

Орловская область, в которой хочется жить и растить детей!

Сильная страна начинается с сильных регионов. Для Орловской области это не просто слова, а вполне конкретный и серьёзный вопрос: где будут учиться и работать наши дети? Не уедут ли они в другие регионы? Сможет ли предприниматель открыть здесь своё дело и быть востребованным? Будет ли комфортно семье жить не только в областном центре, но и в районах? У Орловской области есть всё, чтобы стать сильным и современным регионом.

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