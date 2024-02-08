Деменко: Джикия однозначно пригодился и стал бы усилением для «Ростова»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко отреагировал на слова спортивного директора «Ростова» Алексея Рыскина, заявившего, что клуб готов рассмотреть вариант с подписанием защитника красно-белых Георгия Джикии.
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