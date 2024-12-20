Россияне похоронили голубые огоньки. Как победить шизофреническую раздвоенность общества?

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Киркорова видеть уже не можем... Постоянно его втюхивают нам, издеваются, что ли?  От перьев и корон его уже воротит...
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9 час.
СТ
Сергей Туренко
10 процентов согласен, что лицедеи нам сейчас не нужны. Нужно пропагандировать защитников, людей труда, пропагандировать нужность и перспективность всех профессий. Побольше нужно исторических телепередач в том числе и для школьников и молодежи в целом. Разоблачать ложные мифы онглосаксов относительно России, ее прошлого и настоящего. Поднимать роль патриотизма и патриотических организаций. Гостелевидению нужно упор делать не на лицедеев и всю эту шушеру, а на настоящее исскство, чисто народное, пропагандирующее здоровый образ жизни, любовь к своей РОДИНЕ и ближнему.... Нужна программа от детсада до бесконечности, чтобы люди, проживающие в пределах России и имеющие российский паспорт гордились своей страной и своей принадлежности к ней...
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8 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Согласна с Сергеем, нет хороших передач на ТВ совсем иногда смотрю Культуру «, а так в интернете старые передачи…
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7 час.

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