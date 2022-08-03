Обвиняемому в хищении 21 миллиона рублей ректору РАНХиГС Мау заменили домашний арест подпиской о невыезде

Теперь фигурант уголовного дела может ездить на дачуСледователь смягчил меру пресечения ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимиру Мау.
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