Daily Storm

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Обвиняемому в хищении 21 миллиона рублей ректору РАНХиГС Мау заменили домашний арест подпиской о невыезде

Обвиняемому в хищении 21 миллиона рублей ректору РАНХиГС Мау заменили домашний арест подпиской о невыезде

Теперь фигурант уголовного дела может ездить на дачуСледователь смягчил меру пресечения ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимиру Мау.

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