Овечкин заявил, что Кучеров проводит феноменальный сезон в НХЛ

Форвард хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин полагает, что нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров способен выиграть гонку бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/24.
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