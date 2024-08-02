СФ одобрил неприменение ареста за использование гаджетов для боевых задач СВО

Совет Федерации проголосовал за норму, согласно которой использование гаджетов участниками спецоперации на Украине для выполнения боевых задач не будет считаться грубым дисциплинарным проступком, за который грозит арест.
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