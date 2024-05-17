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Андрей Деркач: Старый миропорядок уже рухнул, а что новый?

Андрей Деркач: Старый миропорядок уже рухнул, а что новый?

Старый миропорядок уже рухнул, а что новый? А новый можем создать только мы с вами. Попытка убить премьера Словакии Фицо – очередное доказательство, что красные линии в вопросах международного терроризма давным давно пройдены.

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