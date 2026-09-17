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Владимирские новости

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В Киржаче возбудили дело о незаконном обороте никотина

В Киржаче возбудили дело о незаконном обороте никотина

Предпринимателя из Киржача подозревают в приобретении и хранении более 470 единиц немаркированной никотинсодержащей продукции на сумму свыше 1 миллиона рублей.

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