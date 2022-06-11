Как Эрдоган «спасает мир от голода»

Благодаря тонкой игре Владимира Путина Эрдоган выбрался из очередного внешнеполитического тупика. В ходе визита главы МИД России Сергея Лаврова в Турцию предполагается подписание так называемой «Дорожной карты» для создания предлагаемого коридора по вывозу около 20 млн тонн зерна из украинских портов на мировые рынки.
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