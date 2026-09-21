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Царьград

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Австралийские ученые установили, что диета беременных не снижает аллергию

Австралийские ученые установили, что диета беременных не снижает аллергию

Австралийские ученые провели исследование с участием 2137 беременных женщин. Они выяснили, что увеличение потребления яиц и арахиса не снижает риск аллергии у детей.

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