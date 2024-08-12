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Эти упражнения – просто находка для работающих сидя!

Эти упражнения – просто находка для работающих сидя!

Регулярные занятия физкультурой жизненно необходимы каждому человеку. Гимнастические упражнения позволяют гармонично развивать мускулатуру, формировать красивую фигуру, натренированные мышцы позволяют сохранять осанку даже при длительном пребывании человека в одной позе.

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