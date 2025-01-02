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В марте Международная федерация гребли определит условия допуска российских спортсменов

Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин. «Российские спортсмены планируют выступать в следующем сезоне на международных стартах, пусть даже и в нейтральном статусе.

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