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МОСИНФОРМ

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Департамент природопользования проверил 12 площадок для временного хранения отходов

Департамент природопользования проверил 12 площадок для временного хранения отходов

Отходы от замены асфальта, обрезки деревьев и других работ нельзя выбрасывать в обычные контейнеры — для них есть специальные площадки.

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