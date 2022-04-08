Чемпионат России (жен). 26-й тур. «Протон» встретится с «Ленинградкой», казанское «Динамо» против «Тулицы» и другие матчи

9-10 апреля пройдут матчи 26-го тура женского чемпионата России по волейболу. «Протон» встретится с «Ленинградкой», казанское «Динамо» против «Тулицы».

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