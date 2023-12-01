В Самарской области увеличат размер выплаты ко Дню Победы

Власти рассказали, сколько дадут получателям в ближайшие три года.В Самарской области проиндексировали выплаты для детей войны — местных жителей, которые родились на территории СССР в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года.
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