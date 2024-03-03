ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

12 подписчиков

В Германии назвали перехваченный разговор немецких офицеров угрозой безопасности страны

В Германии назвали перехваченный разговор немецких офицеров угрозой безопасности страны

БЕРЛИН, 3 марта, ФедералПресс. Депутат бундестага от партии «Альтернативы для Германии» Рюдигер Лукассен заявил, что перехваченный разговор немецких военнослужащих, обсуждающих удар по Крымскому мосту, наносит огромный ущерб безопасности страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх