В Германии назвали перехваченный разговор немецких офицеров угрозой безопасности страны

БЕРЛИН, 3 марта, ФедералПресс. Депутат бундестага от партии «Альтернативы для Германии» Рюдигер Лукассен заявил, что перехваченный разговор немецких военнослужащих, обсуждающих удар по Крымскому мосту, наносит огромный ущерб безопасности страны.
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