Съемка атаки беспилотников на НПЗ закончилась штрафом

Административная ответственность и штраф стали наказанием для нескольких жителей Омска за съемки атаки на нефтеперерабатывающий завод, заявила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак 13 июля в официальном канале правительства области в «Максе».
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