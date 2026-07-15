Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

355 подписчиков

Военкомат Львова обвиняется в избиении женщины при задержании мужчины

Военкомат Львова обвиняется в избиении женщины при задержании мужчины

Инцидент произошел во время мероприятий по оповещению о мобилизации. На видеозаписи, которая быстро распространилась в социальных сетях и украинских СМИ, видно, как женщина громко кричит и цепляется за мужчину, которого удерживают силой сотрудники полиции и люди в камуфляжной форме.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии