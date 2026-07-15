Военкомат Львова обвиняется в избиении женщины при задержании мужчины

Инцидент произошел во время мероприятий по оповещению о мобилизации. На видеозаписи, которая быстро распространилась в социальных сетях и украинских СМИ, видно, как женщина громко кричит и цепляется за мужчину, которого удерживают силой сотрудники полиции и люди в камуфляжной форме.
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