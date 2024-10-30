Госдума не стала отменять обязательную сдачу ЕГЭ

МОСКВА, 30 октября, ФедералПресс. Госдума на сегодняшнем заседании отклонила законопроект, которым предлагается отменить обязательную сдачу ЕГЭ при выпуске из школы и дать право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами.
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