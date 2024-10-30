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Госдума не стала отменять обязательную сдачу ЕГЭ

Госдума не стала отменять обязательную сдачу ЕГЭ

МОСКВА, 30 октября, ФедералПресс. Госдума на сегодняшнем заседании отклонила законопроект, которым предлагается отменить обязательную сдачу ЕГЭ при выпуске из школы и дать право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами.

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