Госдума не стала отменять обязательную сдачу ЕГЭ

МОСКВА, 30 октября, ФедералПресс. Госдума на сегодняшнем заседании отклонила законопроект, которым предлагается отменить обязательную сдачу ЕГЭ при выпуске из школы и дать право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами.