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Фонтан раздора: в приморском поселке появилась новая свалка?

Фонтан раздора: в приморском поселке появилась новая свалка?

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в селе Чугуевка завершилось масштабное голосование по благоустройству территории центральной площади, сообщает корреспондент PRIMPRESS.

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