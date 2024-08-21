Фонтан раздора: в приморском поселке появилась новая свалка?

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в селе Чугуевка завершилось масштабное голосование по благоустройству территории центральной площади, сообщает корреспондент PRIMPRESS.
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