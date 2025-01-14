Сегодня электричество отключают в Астрахани, Ахтубинске и Черном Яру

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. Во вторник, 14 января, плановые отключения электричества коснутся 20 улиц, переулков и проездов Трусовского и Заболдинского районов РЭС Астрахани, а также Ахтубинска и с.