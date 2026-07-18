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Исак Хаджар получил штраф в 30 позиций на стартовой решетке

Исак Хаджар получил штраф в 30 позиций на стартовой решетке

Исак Хаджар получил штраф в 30 позиций на стартовой решеткеGetty Images / Red Bull Content PoolПилот Red Bull Racing Исак Хаджар начнет гонку в Спа с конца стартовой решетки после замены сразу нескольких компонентов силовой установки.

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