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Военный суд арестовал за взятку замначальника тыла Росгвардии Мирзаева

Военный суд арестовал за взятку замначальника тыла Росгвардии Мирзаева

В Москве арестовали заместителя начальничка тыла Росгвардии генерала-майора Мирзу Мирзаева.Стало известно о том, что Военный суд арестовал генерал-майора Мирзу Мирзаева за получении взятки.

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