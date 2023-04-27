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Политолог Марков: в Турции большинство населения уверено, что Эрдогана, которому стало плохо в ходе интервью, отравили американцы

Политолог Марков: в Турции большинство населения уверено, что Эрдогана, которому стало плохо в ходе интервью, отравили американцы

Большинство населения Турции уверено в том, что президент Реджеп Эрдоган, которому стало плохо во время телевизионного интервью, был отравлен американцами.

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