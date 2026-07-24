Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 552 подписчика

Атаки ВСУ на склады WB резко меняют правила игры. "Важный момент, который мало кто учитывает"

Атаки ВСУ на склады WB резко меняют правила игры. "Важный момент, который мало кто учитывает"

Атаки ВСУ на склады WB резко меняют правила игры на рынке маркетплейсов. По мнению Никиты Комарова, главные последствия ударов могут быть связаны даже не столько с убытками от уничтоженной инфраструктуры и продукции, сколько с изменением поведения покупателей и продавцов: "Важный момент, который мало кто учитывает".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии