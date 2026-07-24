Атаки ВСУ на склады WB резко меняют правила игры. "Важный момент, который мало кто учитывает"

Атаки ВСУ на склады WB резко меняют правила игры на рынке маркетплейсов. По мнению Никиты Комарова, главные последствия ударов могут быть связаны даже не столько с убытками от уничтоженной инфраструктуры и продукции, сколько с изменением поведения покупателей и продавцов: "Важный момент, который мало кто учитывает".