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Илона Корстин: «Суперкубок полностью оправдал высокие спортивные ожидания. Никто не отбывал номер»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин подвела итоги Суперкубка-2023, победителем которого стал «Зенит».

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