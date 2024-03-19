WSJ: Прага купила 800.000 снарядов для Киева, в том числе и у союзников РФ

А кто сказал, что разведка Росси не докопается до поставщиков? Всем воздастся, всему своё время! И Чехам это сильно отрыгнётся...🖕

Александр Свитайло

Воздастся всем участникам этой позорной сделки, променявшим на деньги партнерское к ним отношение России. Ну и нам на будущее урок будет, не продавать, кому попадя, нашу военную технику и боеприпасы к ней.... Вообще, где-то в контрактах указывается о том, что запрещена передача или перепродажа третьим сторонам, или нет?