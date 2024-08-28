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29 августа: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

29 августа: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

29 августа в России отмечают День подразделений специального назначения Внутренних войск (ВВ) МВД России, в мире празднуют Международный день действий против ядерных испытаний, а также День рождения мотоцикла.

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