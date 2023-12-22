Хозяйку скалодрома наказали за травму ребенка в Новосибирске

Спортивно-развлекательный парк в Советском районе Новосибирска работал с нарушением требований федерального законодательства о защите прав потребителей, о физической культуре и спорте, техническом регулировании и ГОСТов.
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