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Новости Тамбова

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В Тамбове проверяют парки и скверы перед зимним сезоном

В Тамбове проверяют парки и скверы перед зимним сезоном

В Тамбове стартовали проверки общественных пространств перед зимой. По поручению главы городской администрации Максима Косенкова территориальные управления вместе с профильными службами оценивают состояние парков и скверов и решают, какие работы там предстоит выполнить.

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