Starfield, Halo и Forza на виртуальном экране: Meta✴ уточнила, когда Quest 3 получит поддерж...

Starfield, Halo и Forza на виртуальном экране: Meta✴ уточнила, когда Quest 3 получит поддержку Xbox Cloud GamingО том, что шлемы виртуальной реальности Quest получат поддержку облачного сервиса Xbox Cloud Gaming, было известно ещё с прошлой осени.
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