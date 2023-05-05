Ставшему после отставки из Минобороны новым замкомандующего ЧВК «Вагнер» генералу Мизинцеву рассказали об учёте опыта успехов и ошибок подразделений

Нашла своё подтверждение информация о том, что ушедший (отправленный) в отставку с должности замминистра обороны РФ по материально-техническому обеспечению генерал-полковник Михаил Мизинцев вошёл в командный состав ЧВК «Вагнер».
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