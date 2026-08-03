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5koleso.ru

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Немцы сделали дом на колесах из фургона «Ниссан»: обзор кемпера Nissan Interstar-e Relax

Новый кемпер Nissan Interstar-e Relax оценен в минимальные 89 900 евро. Официальная презентация автомобиля состоится в рамках специализированной выставки Caravan Salon, которая пройдет в конце августа в немецком Дюссельдорфе.

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