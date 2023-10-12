Денег нет, но воевать будем

Минутка "Р- Ревность" Щеневмерлы до сих пор не вкурят, что Израиль - это любимая жена, обожаемая, для которой ничего не жалко, а Украина для Асашай.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Израильтяне этого не забудут, Москва ответит за всё": после победы над ХАМАС, в Израиле пообещали взяться за Россию
- "Народу это надо, у неё же рейтинги!": Пугачева готовится выйти в Новогодний эфир на российском федеральном канале
- "Очередная диверсия против русских". Теперь скандал в Новгородской области
Свежие комментарии