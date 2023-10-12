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Денег нет, но воевать будем

Денег нет, но воевать будем

Минутка "Р- Ревность" Щеневмерлы до сих пор не вкурят, что Израиль - это любимая жена, обожаемая, для которой ничего не жалко, а Украина для Асашай.

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