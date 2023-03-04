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Орловцев приглашают на работу в полицию на недавно присоединённые к РФ территории

Орловцев приглашают на работу в полицию на недавно присоединённые к РФ территории

УМВД России по Орловской области приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации и подразделения транспортной полиции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

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