Орловцев приглашают на работу в полицию на недавно присоединённые к РФ территории

УМВД России по Орловской области приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации и подразделения транспортной полиции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.
УМВД России по Орловской области приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации и подразделения транспортной полиции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.
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