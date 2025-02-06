Багреева: около 9 млрд рублей сэкономил нацпроект обрабатывающим компаниям

В национальном проекте «Производительность труда», который реализовывался в Москве в 2022 – 2024 годах, приняли участие 247 московских обрабатывающих предприятий, или 60% от общего числа участников проекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии