Универсал Лада Веста SW Спортлайн: цены и старт продаж«Подогретые» Весты в исполнении Спортлайн были представлены в минувшем октябре и призваны стать частичной заменой полноценной Весты Спорт, производство которой все еще не возобновлено из-за недостатка импортных комплектующих.
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