«Я отдыхал всего один день после возвращения»: Джин из BTS вышел на связь с печальным заявлением

Прошло уже две недели с момента возвращения самого старшего участника бойз-бенда Джина (Jin). С тех пор парень встретился со своими коллегами, которые любезно взяли отпуска из армии, а на следующий день провел небольшой концерт в рамках FESTA2024, где обнял 1000 горячо-любимых фанатов.