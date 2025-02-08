Поворотный момент: три знака зодиака ждет важная встреча уже на днях Алёна ЮрьеваАстрологи уверены: в ближайшие дни три знака зодиака столкнутся с судьбоносной встречей, которая может повлиять как на личную жизнь, так и на профессиональный рост.