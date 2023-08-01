Военное обозрение

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Президент Украины может отправиться в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН

Президент Украины может отправиться в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН

В сентябре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский может посетить Нью-Йорк, где он собирается принять участие в очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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