НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    Если не я за себя, кто за меня? Если я только за себя — то кто я? И если не сейчас — то когда? — так полностью звучит...Евгений Плющенко ...
  • Mikhail Stepanov
    Гашеку лучше завалить свое хлебало!Гашек о работе Ли...
  • Юна
    Чарли Чаплин и Луи де Фюнес закрутились в гробу. 😱 Недавно читала, что он получил гражданство Армении. Сейчас же зап...Ротенберг поздрав...

Вице-президент «Барсы» о 304 млн евро прибыли по итогам финансового года: «Это результат экстраординарных мер, но бренд клуба силен»

Вице-президент «Барсы» о 304 млн евро прибыли по итогам финансового года: «Это результат экстраординарных мер, но бренд клуба силен»

По словам Эдуара Ромеу, доход «Барселоны» в сезоне-2022/23 составил 1,259 млрд евро при запланированных 1,255 млн евро – при этом по сравнению с прошлым годом выросли доходы от стадиона (+28 млн) и рекламных контрактов (+19 млн), а прибыль от трансферов и телеправ снизилась (-25), что связано с неудачными выступлениями в еврокубках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ШЮ
Шавкатбек Юлдашев
по-моему с математикой плохо кое у кого: план 1,255млн., факт 1,259млрд.? или я ошибаюсь?
Ответить
2 н.

Картина дня

наверх