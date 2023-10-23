Вице-президент «Барсы» о 304 млн евро прибыли по итогам финансового года: «Это результат экстраординарных мер, но бренд клуба силен»

По словам Эдуара Ромеу, доход «Барселоны» в сезоне-2022/23 составил 1,259 млрд евро при запланированных 1,255 млн евро – при этом по сравнению с прошлым годом выросли доходы от стадиона (+28 млн) и рекламных контрактов (+19 млн), а прибыль от трансферов и телеправ снизилась (-25), что связано с неудачными выступлениями в еврокубках.