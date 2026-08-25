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Юрист Баранов: в ряде случаев врач может отказать в выдаче больничного

Юрист Баранов: в ряде случаев врач может отказать в выдаче больничного

Врач не обязан выдавать больничный только потому, что пациент обратился с такой просьбой. Листок нетрудоспособности формируется по результатам медицинской экспертизы, когда врач устанавливает наличие заболевания, травмы или иного состояния, которое действительно связано с временной потерей трудоспособности.

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