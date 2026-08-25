Юрист Баранов: в ряде случаев врач может отказать в выдаче больничного

Врач не обязан выдавать больничный только потому, что пациент обратился с такой просьбой. Листок нетрудоспособности формируется по результатам медицинской экспертизы, когда врач устанавливает наличие заболевания, травмы или иного состояния, которое действительно связано с временной потерей трудоспособности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии