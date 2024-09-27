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Брайен: Украина заплатит высокую цену за провал в Курской области

Брайен: Украина заплатит высокую цену за провал в Курской области

Провал военной операции в Курской области может привести к отставке правительства Украины. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен предупредил в своем блоге на Substack о стратегических последствиях атаки.

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