Провал военной операции в Курской области может привести к отставке правительства Украины. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен предупредил в своем блоге на Substack о стратегических последствиях атаки.
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