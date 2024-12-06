Расписание поездов D2 от «Красного Балтийца» значительно изменится с 15 декабря

Масштабные изменения расписания движения пригородных поездов на Рижском и Курском направлениях Московской железной дороги и втором маршруте Московский центральных диаметров (D2) вводятся в действие с 15 декабря и будут носить постоянный характер.
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