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Совокупный объем торгов Kalshi и Polymarket в августе снизился на 15%

Совокупный объем торгов Kalshi и Polymarket в августе снизился на 15%

В прошлом месяце совокупный объем торгов Kalshi и Polymarket снизился, это первое месячное падение за год после всплеска активности, вызванного чемпионатом мира по футболу.

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