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Ростислав Ищенко: Почему я не вернулся в Киев: искренняя история

Ростислав Ищенко: Почему я не вернулся в Киев: искренняя история

В 2014 году мне пришлось покинуть Киев. Думаю, что навсегда. По крайней мере желания возвращаться и начинать всё сначала ни у меня, ни у моей жены нет, а ребёнок всю свою сознательную жизнь (12 лет из 18) прожил в Москве — именно она для него родной город.

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