Нейросеть сгенерировала собственные версии персонажей Mortal Kombat. Получилось очень реалистичноС помощью искусственного интеллекта решили воссоздать популярных персонажей серии файтингов Mortal Kombat в реалистичном стиле, напоминающем фильм.
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