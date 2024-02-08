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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Нейросеть сгенерировала собственные версии персонажей Mortal Kombat. Получилось ...

Нейросеть сгенерировала собственные версии персонажей Mortal Kombat. Получилось ...

Нейросеть сгенерировала собственные версии персонажей Mortal Kombat. Получилось очень реалистичноС помощью искусственного интеллекта решили воссоздать популярных персонажей серии файтингов Mortal Kombat в реалистичном стиле, напоминающем фильм.

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