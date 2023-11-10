Театр абсурда
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Театр абсурда

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Стало известно, почему Россия не ликвидирует Зеленского

Стало известно, почему Россия не ликвидирует Зеленского

  Размышления о будущих выборах украинского президента Зеленский очень долго думал и наконец заявил, что выборы президента сейчас выгодны только Москве.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
отменой выборов Зе подписывает себе билет в один конец. это очевидно. зачем брать на себя ответственность, если это сделают другие? а именно те, кто его в высокое кресло и посадил. в вертикально оргнизованной строгой структуре нельзя терять берега, - сказали &quot;выборы&quot;, значит выборы, тчк! ну не выберут, - соберет чемодан, прихватит, наверное, свою первую леди, денег там немного.., уедет к хозяину и будет там жить спокойно... в противном случае хозяин все-равно решит свой вопрос, но будет ли комфортно в этом случае Зе? хотя какое нам до этого дело?
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1 д.
Алина Белова
Фашистский   ублюдок
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1 д.

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