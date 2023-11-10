Стало известно, почему Россия не ликвидирует Зеленского

СК

Сергей Ковалев

отменой выборов Зе подписывает себе билет в один конец. это очевидно. зачем брать на себя ответственность, если это сделают другие? а именно те, кто его в высокое кресло и посадил. в вертикально оргнизованной строгой структуре нельзя терять берега, - сказали "выборы", значит выборы, тчк! ну не выберут, - соберет чемодан, прихватит, наверное, свою первую леди, денег там немного.., уедет к хозяину и будет там жить спокойно... в противном случае хозяин все-равно решит свой вопрос, но будет ли комфортно в этом случае Зе? хотя какое нам до этого дело?